Basel: «Lokal verweigerte uns Bedienung, weil wir SVP-Mitglieder sind»

Man hätte ihnen am Samstagabend «die Bedienung verweigert, weil wir JSVP-Mitglieder sind.» Auf den Tweet, der mit dem Partei-Account gesendet wurde, folgen weitere Meinungen der betroffenen Einzelpersonen. David Trachsel, Präsident der JSVP Schweiz und Basler Grossrat schreibt: «So freiheitsfeindlich, so undemokratisch, so intolerant, so woke. Stop woke.» Demi Hablützel, ihrerseits Parteikollegin und Vorständin der Basler JSVP, kritisiert die Gastfreundschaft des «freiheitlichen» Kantons. «Freie Meinungs- und Parteizugehörigkeit gilt in Basel nicht für alle», so Hablützel.