Schaffhausen: Depot stand in Vollbrand – drei Dampfloks werden erheblich beschädigt

In Schaffhausen stand ein Lokdepot in Vollbrand.

Am frühen Freitagmorgen meldete eine Anwohnerin in der Stadt Schaffhausen, dass das Lokdepot am Güterbahnhof brennt, wie die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Durch die aufgebotene Feuerwehr der Stadt Schaffhausen wurde der Brand umgehend bekämpft.