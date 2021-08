Ab 19 Uhr : Deutsche Bahn im Streik – landesweites Pendlerchaos erwartet

Die deutschen Lokführer stimmen mit klarer Mehrheit für Streiks im deutschen Zugverkehr. Ab Dienstagabend bis Freitagmorgen soll nichts mehr gehen auf dem Schienennetz..

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19.00 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Caus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr.