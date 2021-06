Zürich HB - Lokführer rettet einsamen Plüschesel und sucht jetzt nach dem Besitzer

Ein Lockführer fand am Sonntag ein Stofftier am Zürcher HB.

Lokführer Pädu Gafner entdeckte am Sonntag beim Gleis 13 am Zürcher Hauptbahnhof ein herrenloses Stofftier. «Das Plüschtier lag einsam auf dem Gleisbett. Ich hob es auf und nahm es in meine Obhut.» Nun will er das Stofftier dem rechtmässigen Besitzer oder der rechtmässigen Besitzerin zurückgeben. Dafür hat der 37-Jährige auf Facebook und Instagram einen Aufruf gestartet. Im Post schreibt er: «Hallihallo, ich wurde am Zürcher HB gefunden. Ich würde gerne zu meiner Familie zurück. Leider weiss ich nicht, wo sie sind. Helft mir, sie zu suchen.»

Bis sich die Person, die das Stofftier verloren hat, meldet, darf der Plüschesel in der Führerkabine mitfahren. «Damit er sich nicht so alleine fühlt, nehme ich ihn auf meine nächsten Zugfahrten quer durch die Schweiz mit.» Am Montag waren die beiden bereits in Lausanne, so Gafner. «Er ist bei mir gut aufgehoben. Ich hoffe aber, den Besitzer oder die Besitzerin bald zu finden, damit er oder sie den Plüschesel wieder in die Arme schliessen kann.»