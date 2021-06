Mehrere Züge sind in der Zentralschweiz aufgrund des schweren Gewitters blockiert. Das Video von Lokführer T. N. zeigt: Zum Teil kann man die Strecke gar nicht erkennen.

Extremwetter in der Zentralschweiz : Lokführer filmt, wie Regen und Hagel gegen seinen Zug peitschen

Lokführer T. N. arbeitet seit 15 Jahren bei der SBB als Lokführer. So ein starkes Gewitter wie das am 21. Juni 2021 hat er noch nie erlebt. 20min/News-Scout

Ein Lokführer der SBB machte beeindruckende Aufnahmen am Bahnhof Rotkreuz. T. N. s itzt s eit mehreren Minuten dort fest – auf der Strecke zwischen Zug und Arth Goldau geht gar nichts. N. hat in seinen 15 Jahren als Lokführer eine solche Wettersituation wie am Mo n tagabend noch n ie erlebt. « Das ist völlig verrückt » , sagt er zu 20 Minuten.

Tatsächlich: Die aussergewöhnlich starken Niederschläge am Montagabend führen in der Zentralschweiz aktuell zu diversen Einschränkungen im Bahnverkehr, gibt die SBB bekannt. Schwere Gewitter haben seit etwa 19 Uhr in der Region Zentralschweiz zu Teileinschränkungen und Unterbrüchen geführt.

Die Bahnlinie zwischen Gisikon-Root und Cham ist wegen diverser Unwetterschäden unterbrochen.

Die Bahnlinie zwischen Zug und Arth-Goldau ist wegen einer Unregelmässigkeit an der Fahrleitung unterbrochen.

Die Bahnlinie zwischen Rotkreuz und Immensee ist wegen starken Hagels unterbrochen.

Es sei in der Region Luzern / Rotkreuz / Zug Arth-Goldau mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, so die SBB. Bahnersatzbusse seien im Aufbau. Allerdings sei auch auf den Strecken der Bahnersatzbusse mit Schwierigkeiten zu rechnen, da verschiedene Strassen in der Region überschwemmt sind.