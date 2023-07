Zollikofen: Lokführer muss für Zugcrash bezahlen

Am 2. Juni 2022 kam es am Bahnhof Zollikofen BE zu einem Zug-Crash.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat den Lokführer verurteilt, der am 2. Juni 2022 seinen Lokzug am Bahnhof Zollikofen BE in einen dort stehenden Bauzug gecrasht hat. Dies geht aus dem Strafbefehl hervor, der 20 Minuten vorliegt.