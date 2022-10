Babyglück: Loki-Darsteller Tom Hiddleston ist zum ersten Mal Vater geworden

Babyglück im Hiddleton-Ashton-Haus. Der Marvel-Star Tom Hiddleton (41) und seine Liebste, Schauspielkollegin Zawe Ashton (38), haben ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs willkommen geheissen. Dies verrät eine Quelle dem US-Magazin « US Weekly» am Mittwoch. Demzufolge soll das Hollywood-Paar es lieben, frisch gebackene Eltern zu sein und sie seien voller Freude. «Sie haben mit den Aufgaben neuer Eltern zu kämpfen und schlafen nicht viel, aber sie sind begeistert», verrät der Insider weiter. Weder Tom noch Zawe haben sich bisher zu der Geburt ihres Sprösslings geäussert.

Erst im Juni hatte sich die britische Schauspielerin bei der Premiere ihres neuen Films «Mr. Malcolm's List» in New York City erstmals mit Babybauch auf dem roten Teppich präsentiert. Damals trug sie ein gold-beiges Kleid, welches ihre freudige Erwartung offenbarte.

Verlobung nach drei Jahren Beziehung

Kurz vor dem Auftritt auf dem roten Teppich von Zawe, gab das Paar ebenfalls im Juni bekannt, sich nach drei Jahren Beziehung verlobt zu haben. Gerüchte um eine anstehende Hochzeit gab es bereits seit vergangenem März. Damals wurde Ashton an den BAFTA Awards mit einem dicken Klunker am Finger gesichtet. In einem Interview mit der «Los Angeles Times» gab der Marvel-Star dann mit wenigen Worten stolz zu, «überglücklich» zu sein.