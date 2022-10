Paris : Lola (12) sexuell misshandelt und getötet – Frau (24) sitzt in U-Haft

Die Frau soll Lola gezwungen haben zu duschen. Dann habe sie sich an ihr sexuell vergangen und ihr schwere Gewalt zugefügt, die zum Tod geführt habe.

1 / 5 Diese Bilder aus der Überwachungskamera zeigen die Hauptverdächtige. Facebook Die zwölfjährige Lola wurde in der französischen Hauptstadt Paris auf brutale Weise getötet. Facebook/Delphine Daviet Ihre Leiche wurde gefesselt und mit Wunden am Körper in einem Koffer entdeckt. AFP

Darum gehts Im Fall der getöteten Lola steht eine 24-jährige Frau unter Tatverdacht.

Die Autopsie ergab, dass das Mädchen erstickt sei. Es habe zahlreiche Wunden im Gesicht, am Rücken und am Hals gehabt, die aber nicht den Tod verursacht hätten.

Drei Untersuchungsrichter ermitteln nun wegen Totschlags, Vergewaltigung und Folter einer Minderjährigen unter 15 Jahren sowie wegen Verschwindenlassens einer Leiche.

Drei Tage nach der Entdeckung der Leiche der zwölfjährigen Lola in Paris befindet sich die mutmassliche Täterin in Untersuchungshaft. Die 24-Jährige habe in ihren Aussagen die Tat abwechselnd gestanden und bestritten, teilte die Staatsanwaltschaft am Montagabend mit. Aus den Aussagen der 24-Jährigen gehe hervor, dass sie Lola in die Wohnung ihrer Schwester gebracht habe, die sich im selben Wohnhaus befindet, in dem Lolas Eltern als Hausmeister arbeiten.

Dort habe sie das Mädchen gezwungen zu duschen, dann habe sie sich an ihr sexuell vergangen und ihr schwere Gewalt zugefügt, die zum Tod geführt habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Montagabend mit. Die Leiche habe sie in einer Kiste versteckt.

Das Mädchen erstickte

Die Autopsie ergab, dass das Mädchen erstickt sei. Es habe zahlreiche Wunden im Gesicht, am Rücken und am Hals gehabt, die aber nicht den Tod verursacht hätten. Im Intimbereich seien keine Verletzungen festgestellt worden. Auf den Fusssohlen seien in Rot die Zahlen 0 und 1 geschrieben gewesen.

Ein 43-Jähriger habe ausgesagt, dass er die junge Frau samt der Kiste und zwei weiteren kleineren Koffern zu sich nach Hause in einen Pariser Vorort gebracht habe. Etwa zwei Stunden später habe er ihr ein Taxi besorgt, und sie sei mit der Kiste und den beiden Koffern nach Paris zurückgefahren.

Drei Untersuchungsrichter ermitteln nun wegen Totschlags, Vergewaltigung und Folter einer Minderjährigen unter 15 Jahren sowie wegen Verschwindenlassens einer Leiche. Auch gegen den 43-Jährigen wird wegen Verschwindenlassens einer Leiche ermittelt, er befindet sich unter Auflagen auf freiem Fuss.

Verdächtige gilt als «psychisch labil»

Das Motiv der Täterin ist bislang nicht bekannt. Sie habe einen Streit mit den Eltern des Mädchens um einen elektronischen Türöffner erwähnt, der ihr Zugang zu dem Haus ermöglichen sollte, in dem ihre Schwester wohnt. Ihre Aussagen seien allerdings «schwankend» gewesen, betonte die Staatsanwaltschaft.

Die Frau war der Polizei nach Informationen aus Ermittlerkreisen als Opfer eines gewalttätigen Partners bekannt gewesen. Sie stammte demnach aus Algerien und war 2016 mit einem Studentenvisum legal nach Frankreich gekommen. Sie gilt als «psychisch labil». Im vergangenen August sei sie auf einem Pariser Flughafen ohne Papiere aufgegriffen worden und habe einen Bescheid über die Ausreisepflicht erhalten.

Mehrere rechtspopulistische Politiker nutzten dies, um der Regierung ihren Umgang mit Einwanderern vorzuwerfen. Innenminister Gérald Darmanin sprach seinerseits von einer «Schamlosigkeit von Menschen, die diese Geschichte zu Wahlkampfzwecken nutzen».

Der Anwalt der mutmasslichen Täterin drückte der Familie des zwölfjährigen Opfers sein Mitgefühl aus. Er bat gleichzeitig die Medien, keine «Gerüchte» zu verbreiten und das Prinzip der Unschuldsvermutung gelten zu lassen. Die 24-Jährige war am Samstagmorgen in einem Pariser Vorort festgenommen worden. Sie war auf Bildern einer Überwachungskamera in Lolas Wohnhaus zu sehen gewesen.

Obdachloser hat die Leiche entdeckt

Ein Obdachloser hatte die mit Tüchern bedeckte Leiche des Mädchens am Freitagabend in einem Plastikkoffer im Hof des Wohnhauses ihrer Familie gefunden.

Die Polizei hatte zunächst sechs Menschen in Gewahrsam genommen, vier von ihnen wurden später freigelassen. Die Eltern der Zwölfjährigen hatten das Verschwinden ihrer Tochter und die Anwesenheit der jungen Frau in ihrem Haus der Polizei gemeldet.

