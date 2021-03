Cue the Nostalgia: der Trailer zum originalen «Space Jam» mit Basketball-Legende Michael Jordan.

Die ersten Fotos und Szenenbilder von «Space Jam: A New Legacy» sind da:

Darin siehst du Basketball-Superstar LeBron James (36) erstmals in Cartoon-Liveaction-Hybrid-Aktion und auch, wie die Looney Tunes um Chef-Wacko Bugs Bunny 25 Jahre nach dem ersten «Space Jam» aussehen – nämlich klar detaillierter als damals (check den Trailer zum Original ganz oben im Video), aber mit demselben hohen Wiedererkennungswert.

«Es war mir sehr wichtig, bei der Darstellung der Looney Tunes sehr traditionell zu bleiben», so Regisseur Malcolm D. Lee (51) gegenüber «Entertainment Weekly» . Das Branchenmagazin hat die Bilder exklusiv, wie du unschwer am fetten Stempel darauf erkennen kannst. Apropos erkennen, check mal Lola Bunny unten rechts auf diesem Gruppenfoto:

Wer den Originalfilm gesehen hat, hat die beste Spielerin des Tune Squad (und Bugs’ Crush) anders in Erinnerung – nämlich so:

Der Regisseur erklärt, dass er «Space Jam» 2019 zum ersten Mal geschaut hat und von der «sehr sexualisierten» Darstellung der Cartoon-Häsin überrascht war. Fürs Sequel haben er und sein Team an ihrem Look geschraubt: «Wir haben das Jahr 2021. Es ist wichtig, dass wir starke und fähige weibliche Figuren auch als solche zeigen.»

Die Meinungen gehen auseinander – weit auseinander

Andere schlugen (eventuell augenzwinkernd, das erschliesst sich hier nicht ganz) vor, deswegen so einen grossen Aufstand zu machen, dass Lolas Look nochmals überarbeitet wird wie damals der von Sonic in dessen Game-Verfilmung.