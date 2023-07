Lola Weippert sitzt nur im Bikini-Oberteil im Flugzeug

Wie auf ihrem neuesten Instagram-Foto aus dem Flugzeug zu sehen ist, entschied sich die 27-Jährige als Travellook für ein schwarzes Bikinioberteil. Lasziv blickt Lola mit wallendem Haar auf dem geteilten Schnappschuss in die Kamera. Dazu schreibt sie geheimnisvoll: «Wenn ihr wüsstet, was mich auf dieser Reise erwartet.»

«Nicht jeder andere Mensch möchte das sehen»

«Man kann sich einfach mal etwas drüber ziehen! Nicht jeder andere Mensch möchte das sehen, auch wenn du dir das einbildest», meint etwa eine Userin. Eine weitere kritisiert: «Nicht mal im Flieger was Richtiges an». Und ein Follower, der «beruflich» fliegt und «um die täglichen Probleme mit Mitreisenden an Bord» weiss, fügt an: «Ob dies in einem Flugzeug, in dem sich verschiedene Kulturen auf engem Raum wiederfinden, das richtige Outfit ist, lass ich mal im Raum stehen».