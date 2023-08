Lolipop: Schweizer Shop zieht ultrascharfen Chip aus dem Verkehr

Den scharfen Chip haben die Lolipop-Shops mit Filialen in Basel, Bern, Zürich, Luzern und Spreitenbach bereits seit letztem Jahr verkauft. Doch jetzt ist Schluss damit, wie Daniel Oetterli, Verantwortlicher der Süsswaren-Kette gegenüber «Züri Today» bestätigt. Es sei in den letzten Tagen vermehrt zu negativen Rückmeldungen von Eltern gekommen. «Sie beschwerten sich darüber, dass ihre Kinder ständig erbrechen mussten», so Oetterli. Nächste Woche soll er deshalb ganz aus dem Lolipop-Sortiment verschwinden. «Wir wollen Sachen verkaufen, die Spass machen», so die Begründung.