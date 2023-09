Lommis: 19-Jähriger mit 156 km/h gemessen

Am Samstag raste ein 19-Jähriger mit 156 km/h in Richtung Affeltrangen TG. (Symbolbild)

Am Samstagabend führte die Kantonspolizei Thurgau an der Hauptstrasse H466 zwischen Lommis TG und Affeltrangen TG Geschwindigkeitsmessungen durch. Kurz nach 19 Uhr musste ein Autofahrer gestoppt werden. Wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilt, war der 19-jährige Autofahrer mit 156 Stundenkilometern in Richtung Affeltrangen unterwegs.