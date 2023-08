Diebe von 2-Millionen-Vase in Genf dank Lockvogel geschnappt

In London sind drei Männer schuldig gesprochen worden. Sie hatten 2019 ein Genfer Museum ausgeraubt und fielen nun auf einen Undercover-Käufer herein.

1 / 6 Diese antike chinesische Vase – oder besser Flasche – wird auf zwei Millionen Franken Wert geschätzt. Met Police London Auch diese Tasse wurde in Genf gestohlen. Für Hinweise zu ihrem Aufenthalt sind gut 11’000 Franken ausgelobt. Met Police London Bot die Vase zum Verkauf an: David Lamming. Met Police London

Darum gehts 2019 wurden aus einem Museum in Genf extrem wertvolle chinesische Porzellan-Gegenstände gestohlen.

Als die Diebe die Beute verkaufen wollten, wurde die Polizei auf sie aufmerksam und schnappte sie.

Nun wurden drei der Täter in London verurteilt.

Im Fall mehrerer aus einem Museum in der Schweiz gestohlenen Porzellan-Objekte aus der chinesischen Ming-Dynastie (1368 bis 1644) sind zwei Männer in London schuldig gesprochen worden. Ein weiterer hatte sich bereits selbst schuldig bekannt. Die drei hatten versucht, eine Vase zu verkaufen, die im Jahr 2019 aus dem Museum für Kunst des Fernen Ostens in Genf, der Fondation Baur, gestohlen wurde.

Die Männer aus dem Südosten der britischen Hauptstadt fielen auf verdeckte Ermittler herein, die sich als Käufer ausgaben, wie Scotland Yard am Wochenende mitteilte. Die auf einen Wert von zwei Millionen Pfund (2,25 Millionen Franken) geschätzte Vase – tatsächlich eine Flasche aus der Yongle-Periode der Ming-Dynastie – konnte dabei sichergestellt und wieder an das Museum zurückgegeben werden. Das Strafmass soll am 13. Oktober verkündet werden, hiess es weiter.

Auf ihre Spur gekommen war die Polizei durch den Hinweis eines Auktionshauses, das eine E-Mail mit der Bitte um Schätzung der Vase erhalten hatte. Die Polizei konnte danach die IP-Adresse lokalisieren – sie führte zu David Lamming (31) im Londoner Stadtteil Lewisham. Doch die Polizei wollte alle Täter schnappen: Undercover-Agenten gaben sich daraufhin als potentielle Käufer aus und verabredeten einen Preis von 450’000 Pfund für die Flasche. Bei der Übergabe in einem Hotel verhaftete die Polizei dann Mbaki Nkhwa (47).

Zwei weitere Männer, zwei Brüder aus London (45 und 35), warten in der Schweiz auf einen Strafprozess wegen ihrer mutmasslichen Rolle bei dem Einbruch. Sie waren im vergangenen Jahr ausgeliefert worden.

Zusammenarbeit mit Schweizer Polizei

Die Ermittlungen in dem Fall hatten nach Angaben der Londoner Polizei beinahe vier Jahre gedauert und waren in enger Abstimmung mit den Schweizer Behörden vorgenommen worden. «Die in dieser Sache organisierte kriminelle Gruppe dachte, dass sie erhebliche Straftaten international begehen kann und dass es kein Nachspiel haben würde. Sie haben sich getäuscht», sagte Detective Chief Inspector Matt Webb von der Metropolitan Police der Mitteilung zufolge.

Von den 2019 gestohlenen drei Objekten ist noch immer eines verschwunden. Ein weiteres wurde bei einer Auktion 2019 in Hongkong verkauft, aber anschliessend wieder an das Museum zurückgegeben. Insgesamt wird der Wert des Diebesguts auf 3,5 Millionen Pfund geschätzt.

Bei dem noch fehlenden Stück handelt es sich um eine Tasse, die mit einem Hühnermotiv verziert ist. Für Hinweise, die zum Auffinden des Objekts führen, ist eine Belohnung von 10’000 Pfund (gut 11’000 Franken) ausgesetzt.

