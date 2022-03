Sanktionen gegen Russen : London dreht Lawrows Stieftochter Polina (26) den Geldhahn zu

Grossbritannien hat die Stieftochter des russischen Aussenministers Sergej Lawrow, Polina Kowalewa, mit Sanktionen belegt. Zuletzt war die 26-Jährige bei Gazprom tätig.

Das Vermögen von Polina Kowalewa (26) in Grossbritannien wurde eingefroren.

Einen Monat nach der russischen Invasion in die Ukraine hat Grossbritannien weitere Sanktionen gegen einflussreiche Russen und russische Banken auf den Weg gebracht. Dazu gehört auch Berichten zufolge die in London lebende Stieftochter des russischen Aussenministers Sergej Lawrow, Polina Kowaljowa, wie die britische Aussenministerin Liz Truss am Donnerstag mitteilte.