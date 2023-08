Im British Museum wurden 2000 Gegenstände geklaut

Bei der Diebstahlserie im British Museum sind nach Angaben von Aufsichtsratschef George Osborne schätzungsweise rund 2000 Artefakte verschwunden. «Wir glauben, dass wir Opfer von Diebstählen über einen langen Zeitraum geworden sind. Und offen gestanden hätte mehr getan werden können, um sie zu verhindern», sagte Osborne am Samstag dem Sender BBC Radio 4. Er entschuldigte sich und versprach, man werde das wieder in Ordnung bringen.

Edelsteine und Schmuckstücke gestohlen

Das British Museum in London besitzt Millionen Objekte zur Kulturgeschichte der Menschheit. Mitte August hatte das Museum bekannt gegeben, dass einige Objekte aus Lagerräumen verschwunden, gestohlen oder beschädigt worden seien. Osborne sprach am Samstag von kleinen Schmuckstücken, Edelsteinen und Stücken aus Gold, die nicht ausgestellt waren.

Nicht alle Objekte sind registriert

Suche nach Objekten könnte lange dauern

Museumsdirektor Hartwig Fischer hatte am Freitag seinen Rücktritt angekündigt und den Schritt unter anderem damit begründet, dass auf eine Warnung im Jahr 2021 nicht umfassend reagiert worden sei. Das Haus will nun eine Interimsführung einsetzen, bis ein neuer Direktor oder eine neue Direktorin gefunden ist. Der Fall in London wird auch in deutschen Museen beobachtet, wie etwa ein Experte des Deutschen Museumsbunds nach Bekanntwerden des Falls gesagt hatte.