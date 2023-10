London: Polizei nimmt 13-Jährigen wegen Wasserpistole fest

Sie stiessen ihn vom Velo, bedrohten ihn mit Waffen und legten ihm Handschellen an: Ein Einsatz gegen einen 13-Jährigen wegen einer Wasserpistole hat neue Kritik an der Londoner Polizei ausgelöst. Die Initiative Alliance for Police Accountability (APA) betonte am Donnerstag, bei den Wasserpistolen habe es sich eindeutig um Spielzeuge gehandelt, eine sei weiss-blau und eine lila-weiss gewesen. Der Junge hatte sich am 19. Juli mit seinem jüngeren Geschwister eine Wasserschlacht geliefert, als ein Polizeibeamter auf Patrouille einen potenziellen Schusswaffenvorfall meldete. Daraufhin wurden bewaffnete Einheiten zum vermeintlichen Tatort geschickt.