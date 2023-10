London: Swatch gönnt sich Luxus-Immobilie für rund 90 Millionen Franken

Die Schweizer Swatch Group hat eine Luxusimmobilie in London erworben. Diese steht in einer der luxuriösesten Strassen der britischen Hauptstadt. Das an der New Bond Street 171 gelegene Gebäude beherbergt seit 2006 einen Salon der hauseigenen Luxusmarke Harry Winston. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf rund 90 Millionen Franken, wie die Swatch Group am Freitag mitteilt. Das 1856 erbaute Gebäude verfügt demnach über 562 m 2 , die sich auf fünf Stockwerke verteilen.

In der ersten Hälfte dieses Jahres erwarb die Gruppe bereits eine 1347 m2 grosse Liegenschaft an der Old Bond Street 32-33 in London für rund 120 Millionen Franken sowie ein Geschäft auf den berühmten Champs-Elysées in Paris.



Das Haus Harry Winston hat 2016 seinen Flagship-Salon in London nach neunmonatiger Renovierung wiedereröffnet. Der Salon in der 171 New Bond Street beherbergt «die exquisitesten Haute-Joaillerie- und Uhrenkollektionen von Harry Winston», darunter die seltensten Diamanten und Edelsteine, die heute erhältlich sind, so die Swatch Group weiter.