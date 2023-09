London: Aus Haft ausgebrochen – Polizei jagt Terroristen

Khalife sass in der Haftanstalt Wandsworth in Untersuchungshaft.

Ein Terrorverdächtiger ist aus einem Gefängnis in der britischen Hauptstadt London ausgebrochen. Wie Scotland Yard am Mittwoch mitteilte, sass der 21-jährige Daniel Abed Khalife in der Haftanstalt Wandsworth in Untersuchungshaft. Ihm sollte wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Terrorismus und Geheimnisverrats der Prozess gemacht werden. Medienberichten zufolge war der Mann Angehöriger der britischen Streitkräfte und soll unter anderem Bombenattrappen auf einem Militärstützpunkt platziert haben. Er weist die Vorwürfe zurück.