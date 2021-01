Einreiseverbot : London verbietet Einreisen aus Südamerika und Portugal wegen neuer Virus-Mutation

Aufgrund der sich ausbreitenden Virus-Mutation hat Grossbritannien ein Einreiseverbot für Portugal sowie südamerikanische Staaten erlassen.

Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante in Brasilien verbietet Grossbritannien alle Einreisen aus Südamerika und Portugal. Das Verbot gelte ab Freitagmorgen, erklärten die britischen Behörden am Donnerstag. Ausgenommen seien britische und irische Staatsangehörige sowie Menschen mit Wohnsitz in Grossbritannien, schrieb Verkehrsminister Grant Shapps auf Twitter. Diese müssen sich aber nach ihrer Rückkehr aus den, von der Regelung betroffenen Ländern, zehn Tage in Quarantäne begeben.