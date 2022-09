Unzählige trauernde Royal-Fans werden zum Staatsbegräbnis von Elizabeth II. in London erwartet. Reisebüros geben Tipps, wie du auch dabei sein kannst.

Ansturm auf Trauerfeier : «London wird voll werden» – so kommst du jetzt noch zur Beerdigung der Queen

Darum gehts Die Queen ist am Donnerstag gestorben.

Zum Staatsbegräbnis wird ein Ansturm in London erwartet.

Schon jetzt sind Hotels vor Ort ausgebucht.

Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. ist die Anteilnahme gross. In etwa zehn Tagen, zwischen dem 18. und 20. September, soll die Beerdigung in der Kirche Westminster Abbey in London stattfinden. Es wird erwartet, dass zahlreiche Leute aus aller Welt nach London strömen.

Wer am «Tag des Trauerns» (siehe Box) auch dabei sein will, muss sich beeilen. Die Hotelzimmer sind schnell weg, wie das 20-Minuten-Team erlebte, das nach London reiste. Bereits am Freitag war es nicht mehr möglich, im 15 Gehminuten vom Buckingham Palace entfernten Hotel eine Extra-Nacht zu buchen.

Das Staatsbegräbnis Am zehnten Tag nach dem Tod soll das Staatsbegräbnis der Königin von England stattfinden. In der Londoner Westminster Abbey werden sich ihre Familienmitglieder von ihr verabschieden. Landesweit wird es zu Mittag zwei Schweigeminuten geben. Prozessionen wird es sowohl in London als auch in Windsor geben. Zudem ist dieser Tag ein nationaler Feiertag – «Tag des Trauerns» genannt.

Bei den Reisebüros ist die Lage offenbar anders. Selbst Zimmer in zentral gelegenen Hotels sind voraussichtlich nicht sofort ausgebucht, da London als beliebte Tourismusdestination über viele Unterkünfte verfüge, sagt Hotelplan-Sprecherin Tanja Pöll zu 20 Minuten. Zu empfehlen sei ein zentrales Hotel, um zu Fuss unterwegs sein zu können. Der Londoner ÖV werde am Tag der Beerdigung wohl beeinträchtigt sein.

Tourismus-Experte Patric Arn von der Fachhochschule Graubünden vermutet, dass die Unübersichtlichkeit dieses einzigartigen Ereignisses von vielen Leistungsträgern und Kunden Geduld fordert. «Die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten in und um London wird sicherlich in den nächsten Tagen noch rapide zunehmen.»

Er empfiehlt deshalb, bereits vorgängig in der Schweiz online oder beim Reisebüro zu buchen. «Wer bei einem solchen Jahrhundertereignis einfach ins Hotel geht und vor Ort buchen will, muss jetzt viel Glück haben», so Arn.

«Flugpreise können enorm ansteigen»

Flugtickets nach London gibt es noch ab Zürich, Genf oder Basel für die Tage bis zur Beerdigung, wie Liliane Rotzetter von Railtour zu 20 Minuten sagt. Die Nachfrage werde aber rasch ansteigen. Die Preise hätten sich bereits etwas verteuert. Sie empfiehlt deshalb, möglichst rasch Transport, Hotel, Abendessen und weitere Aktivitäten zu buchen: «London wird voll werden, sodass man sich absichern sollte.»

Ein Flug von Zürich nach London kostet im Schnitt rund 73 Franken, abhängig vom Jahreszeitraum und wie früh man bucht, wie das Buchungsportal Opodo schreibt. Den derzeit günstigsten Hinflug ab Samstag gibts nicht unter 200 Franken.

Mit steigender Nachfrage könnten die Preise enorm ansteigen, sagt Walter Kunz, Geschäftsführer des Schweizerischen Reiseverbands. «Das sind Maschinen, die das bei grosser Nachfrage automatisch steuern», so Kunz.

Auch Tui Suisse empfiehlt laut Sprecherin Sonja Ptassek frühzeitige Buchungen. Noch gibt es aber Paketreisen nach London. So kostet etwa der Hin- und Rückflug vom 17. bis 20. September inklusive Hotel 500 Franken pro Person.

Die Swiss verzeichnet laut einem Sprecher ebenfalls einen Buchungsanstieg. Aber: «Wer flexibel ist, findet ein besonders gutes Angebot», so der Sprecher. Die Airline biete aktuell 70 Flüge pro Woche nach London an, 49 nach Heathrow und 21 an den City Airport.

Eine Reisemöglichkeit wäre auch die Bahn. Die Eurostar-Verbindung sei in der Herbstreisesaison gut besucht, es gibt aber noch Plätze. Allerdings kostet die Reise per Zug mit dem Eurostar via Paris derzeit gemäss Railtour noch mehr als ein Direktflug nach London.