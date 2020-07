Video geht viral

Bei Festnahme Knie in Gesicht gedrückt – Polizist suspendiert

Ein Polizist wurde suspendiert, weil er bei einer Verhaftung in London einem Schwarzen sein Knie ins Gesicht drückte. Der Vorfall wurde auf Video festgehalten.

Die Polizei in London hat am Freitag einen Beamten wegen der gewaltsamen Festnahme eines Schwarzen suspendiert. Ein weiterer Polizist wurde in den Innendienst versetzt, wie es in der Scotland-Yard-Mitteilung am Freitag hiess. Der Fall werde nun von der unabhängigen Polizeiaufsichtsbehörde IOPC (Independent Office for Police Conduct) untersucht, so die Mitteilung.