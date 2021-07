7 Zentimeter Regen in 90 Minuten : Londons berühmte Portobello Road in Notting Hill ist zum Fluss geworden

Flutartige Überschwemmungen haben London heimgesucht. Vor allem im Westen der Stadt mussten Menschen evakuiert werden und Autos standen unter Wasser.

Auch Grossbritannien wird derzeit von teils schweren Regenfällen heimgesucht. Gestern traf es London mit voller Wucht: Innert 90 Minuten fielen über sieben Zentimeter Regen, wie britische Medien berichten. Strassen wandelten sich innert kurzer Zeit in reissende Bäche, Autos standen unter Wasser, der Zugverkehr wurde eingestellt.

Die Sturzflut erwischte vor allem den Westen und Südwesten der Stadt, wie Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen. Die Userinnen und User sprechen von «apokalyptischen Regenfällen». Die Polizei wies Autofahrerinnen und Autofahrer an, die betroffenen Gebiete zu umfahren, die Strassen seien derzeit zu gefährlich. Nicht wenige liessen ihre mit Wasser vollgelaufenen Wagen stehen. Töfffahrer kämpften sich mit ihren Maschinen durch hüfthohes Wasser.

GLENYS E LAW via REUTERS

In den sozialen Medien berichten Londonerinnen und Londoner von «apokalyptischen Regenfällen» wie hier in Queen’s Wood.

Anwohnerinnen und Anwohner mussten evakuiert und in Notunterkünften untergebracht werden. Die bei Touristinnen und Touristen beliebte Portobello Road in Notting Hill war als solche kaum mehr zu erkennen, sie hatte sich in einen regelrechten Fluss verwandelt (im Video). Das Ausmass der Schäden ist noch nicht abzuschätzen.