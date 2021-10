BAG plant Kampagne – Long-Covid-Betroffene sollen Ungeimpfte überzeugen

Wer schwer an Covid-19 erkrankt, hat ein höheres Risiko, auch an Langzeitfolgen zu leiden.

In einer Teil-Kampagne kommen Menschen zu Wort, die an Corona erkrankt sind.

Die Botschaft, dass Long Covid jeden treffen und dass die Impfung schwere Beeinträchtigungen verhindern kann, will Wagner mit seinem Verein «Allianz Long Covid» schweizweit bekannt machen.

Ein Teil der Impfoffensive

An der Kampagnen-Front hatte er weniger Erfolg. Noch im Winter 2020 sah das BAG keinen Bedarf, die Bevölkerung über Long Covid aufzuklären. Stattdessen folgten unter anderem Jux-Kampagnen für die junge Zielgruppe, die auf Kritik stiessen.

Betroffene erzählen in Videos

Geplant sind sechs bis acht Video-Interviews mit Menschen, die wegen Covid-19 im Spital landeten sowie mit Infizierten, die an Long Covid litten und leiden, heisst es in einem Newsletter der «Allianz Long Covid». Damit wolle man über die Auswirkungen von Covid-19 bei einem schweren Verlauf informieren, Betroffenheit auslösen und die Impfquote erhöhen.

«Long Covid ist ein beträchtliches Risiko, auf das bisher viel zu wenig hingewiesen wurde», sagt Che Wagner zu 20 Minuten. Er begrüsst deshalb, dass das BAG nun «endlich» das Thema aufgreift. Die Allianz will dem Bund nun Direktbetroffene für die Videos vermitteln.

Frauen besonders betroffen

Wagner hofft, dass solche emotionalen Statements besonders die Zielgruppe der 18- bis 35-Jährigen noch von der Impfung überzeugen kann. Seine Partnerin war 26 Jahre alt, als sie an Covid und später an schwerwiegenden Langzeitsymptomen erkrankte. «Die wichtigste Botschaft ist: Mit der Impfung hätte sie Long Covid wahrscheinlich nie so schlimm getroffen», sagt Wagner. Gerade Frauen seien eine wichtige Zielgruppe der Kampagne, sagt Wagner, da diese laut Studien öfter von Langzeitfolgen einer Corona-Infektion betroffen seien.