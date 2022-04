Neue Volkskrankheit? - Long Covid könnte für Preisexplosion im Schweizer Gesundheitssystem sorgen

Die Preise für Krankenkassen-Policen könnten in den kommenden Jahren auch aufgrund steigender Therapie- und Behandlungsangebote für von Long Covid betroffene Menschen steigen.

Das Ausmass der Schäden fürs Gesundheitssystem ist noch nicht ersichtlich. In Zukunft könnten gemäss Experten und Expertinnen wegen Behandlungen, Therapien und mehr die Kosten markant steigen.

Zehntausende Menschen haben aber bleibende Schäden nach einer Infektion davongetragen. Sie leiden an Long Covid.

Nach zwei Jahren Pandemie sind die Corona-Massnahmen vor kurzem in der Schweiz aufgehoben worden.

Seit Freitag herrschen in der Schweiz keine Corona-Schutzmassnahmen mehr. Der Bundesrat hat sich zum Ärger vieler für den Schritt entschieden, obwohl die Fallzahlen nach wie vor sehr hoch sind. Die Kritikerinnen und Kritiker befürchten , dass viele vulnerable Personen nun noch stärker der Gefahr einer Infektion ausgesetzt sind – und machen auf Long Covid aufmerksam: 100’000 Personen leiden schweizweit bereits daran. Bei einigen sind Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit oder Orientierungslosigkeit so stark, dass sie nicht mehr arbeiten können.

Rund um Long Covid bleibt noch vieles ungeklärt

Die «SonntagsZeitung» berichtet exemplarisch von einer Betroffenen. Die 49-Jährige unterrichtete vor ihrer Infektion als Lehrerin in mehreren Schulen. Nun kann sie seit über einem Jahr nicht mehr arbeiten, ist in ständiger ärztlicher Behandlung und leidet an Depressionen.