Symptom-Tagebuch

Zwei Trends

Mehr als fünf Symptome in der ersten Woche

Aufschlussreich war noch eine weitere Beobachtung: Patienten, die in der ersten Woche mehr als fünf Symptome dokumentierten, hatten ein signifikant grösseres Risiko, auch nach mehr als einem Monat noch unter Beschwerden zu leiden. «Dieser Zusammenhang war in allen Altersgruppen und beiden Geschlechtern ersichtlich.» Das spreche dafür, dass eine organübergreifende, multisystemische Ausprägung der Infektion besonders häufig zu Spätfolgen führe.

Die am stärksten mit dem späteren Long-Covid-Risiko verknüpften Akut-Symptome waren Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Heiserkeit und Muskelschwäche. Bei Covid-19-Erkrankten über 70 Jahren kamen die in diesem Alter normalerweise weniger häufigen Riechstörungen hinzu. Laut den Forschern ein deutlicher Hinweis auf Long-Covid.

Wofür ist das Wissen gut?

Die neuen Erkenntnisse lassen sich zur Vorhersage des weiteren Verlaufs nutzen. Das bewiesen Sudre und ihr Team in einem weiteren Schritt, an dem sich 2400 weitere Covid-19-Erkrankte beteiligten. Dabei zeigte sich, dass sich mithilfe von «nur drei Merkmalen – der Zahl der Symptome in der ersten Woche, dem Alter und dem Geschlecht» mit 75-prozentiger Genauigkeit prognostizieren lässt, ob sich Infizierte auf Spätfolgen einstellen müssen. Das könnte helfen, «Risikogruppen zu erkennen und frühzeitig gezielt zu behandeln», so die Forschenden. Zudem liessen sich mit diesem Wissen hilfreich, um Rehabilitationsprogramme zu entwickeln.