Loni James: 34 Dates in 19 Ländern

1 / 6 Loni James ist 40 Jahre alt und kommt aus den USA. Instagram/jamesloni Hier bereist Loni gerade Neuseeland. Instagram/jamesloni Ihr erstes Date hatte Loni in London in der Nähe der Tower Bridge. Aus einem Bierchen wurden schliesslich ein fünfstündiges Abendessen und lange Gespräche über das Reisen. Album / Raga / Prisma

Darum gehts Loni James berichtet auf ihrem eigenen Blog von ihren Erlebnissen rund um den Globus.

In insgesamt 19 Ländern traf sie 34 unterschiedliche Einheimische für ein Date.

Neben positiven Erlebnissen berichtet sie auch über eigenartige Begegnungen.

Loni James hat ihren Job gekündigt, um stattdessen zur Vollzeit-Reisenden zu werden. Ihr Plan war, in jedem Land, das sie besucht, auf ein Date mit einem Einheimischen und auf eine Wanderung zu gehen. «Ich bin von der spontanen Sorte, nichts ist in Stein gemeisselt und ich bin offen für eine Welt voller Möglichkeiten», heisst es auf ihrem Blog.

«Ich habe interessante Geschichten gesammelt, einige wunderbare Menschen kennen gelernt und zum ersten Mal mit dem Schreiben begonnen – und dabei viel über mich selbst und andere Kulturen gelernt. Ich hoffe, dass diese Geschichten sowohl unterhaltsam als auch lehrreich sind.» Sie habe «unglaublich intime und verletzliche Gespräche» mit Menschen geführt. Es sei etwas Besonderes, was passiere, wenn Menschen wüssten, dass sie einander nie wiedersähen. Insgesamt ging sie auf 34 Dates in 19 unterschiedlichen Ländern.

Welche Erfahrungen hast du mit Online-Dating? Eigentlich nur gute. Teils gute, teils schlechte. Nur schlechte. Ich habe damit keine Erfahrung.

Die Storys von Loni James

Grossbritannien: Ihre erste Begegnung hatte sie wenige Tage, nachdem ihr Flugzeug in London gelandet war. Sie wischte bei der Dating-App Tinder nach rechts und matchte mit einem französisch-britischen Doppelbürger. Die Liebe zum Reisen verband die beiden miteinander. Aus einem Bierchen mit ihm in einem Pub in der Nähe der Tower Bridge wurden ein fünfstündiges Abendessen und lange Gespräche über frühere Reisen, schreibt CNN. Nach dem Treffen sahen sich die beiden (bisher) nie wieder.

Ägypten: In der ägyptischen Hauptstadt Kairo erlebte Loni James ihr erstes Date mit einem Muslim. Es dauerte 13 Stunden und fand während des heiligen Monats Ramadan statt. Der Mann habe sie durch sein strahlendes Lächeln und Zitaten aus der Fernsehserie «Friends» in seinem Tinder-Profil begeistern können. In Alexandria erlebte sie eines ihrer denkwürdigeren Dates. Der Mann habe ihr verraten, dass er bereits verlobt sei. Während des Dates habe er sich laut nach einer vergangenen Liebe gesehnt. «Er brauchte eindeutig jemanden, der ihm zuhört, und ich war für ihn ein sicherer Ort», wird James von CNN zitiert.

Türkei: Das Date in der Türkei beschreibt die leidenschaftliche Weltenbummlerin als «desaströs». Der Mann sei wütend geworden, als sie seine körperlichen Annäherungsversuche zurückgewiesen habe. Er habe sie später bei seinem Gleitschirmfliegerladen abgesetzt, mit dem Versprechen wiederzukommen – er kam nicht wieder. James musste stundenlang in einem Sturm ausharren und verbrachte die Nacht schliesslich auf einer Bank in einem Laden.

Schweiz: In Zürich ging Loni James auf ihr Date Nummer elf. Kennen gelernt hat sie den Mann über die Dating-App Bumble. Die Tinder-Männer fand James «in Ordnung», jedoch seien die Bumble-Männer ein «sprichwörtliches Meer an gut aussehenden, stylishen Männern» gewesen. Die meisten davon seien Brillenträger gewesen. Am Tag vor ihrer Abreise traf sie sich mit einem von ihnen. Der Mann habe sie mit einem Lotus abgeholt und die beiden seien zu einem teuren Sushi-Restaurant gefahren.

Das Date hat James nicht in so guter Erinnerung: «Das Gespräch wirkte teilweise gekünstelt und an einigen Stellen sogar gezwungen.» Die Stimmung des Mannes habe zwischen «edel und protzig» gewechselt. Loni hat dabei eine Lektion gelernt: «Online-Dating kann zu Situationen führen, in denen es bei einem persönlichen Treffen schwierig sein kann, die Person, mit der Sie tagelang gechattet haben, mit der Person vor Ihnen in Verbindung zu bringen. Leider war dies ein perfektes Beispiel dafür.»