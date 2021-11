Zu wenig Parkplätze – Lonza-Mitarbeitende bekommen Autoverbot erteilt

Beim Lonza-Standort in Visp werden die Parkplätze knapp.

Der Pharma- und Biotechnikkonzern Lonza beschäftigt am Standort in Visp VS über 4000 Festangestellte. Hinzu kommen 1600 Angestellte mit einem temporären Arbeitsvertrag. Das führt zu einem Parkplatzengpass auf dem Firmengelände. Mathias Forny, Mediensprecher von Lonza, bestätigt die Information von promona.media, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Anfang Monat dazu angehalten sind, nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, wie der «WalliserBote» schreibt.