Moderna stellt Produktion von Covid-Impfstoff in Visp ein

Moderna will noch in diesem Jahr die Covid-Impfstoff-Produktion in Visp einstellen.

«Moderna geht davon aus, dass sie die Nachfrage, die derzeit von Lonza gedeckt wird, in den Jahren 2024 bis 2025 an ihrem internen Produktionsstandort in Norwood, MA, befriedigen kann», schreibt Moderna in einer Mitteilung. Zudem rechne das Unternehmen mit zusätzlichen Produktionskapazitäten, sobald Anlagen in Grossbritannien, Kanada und Australien fertiggestellt seien.