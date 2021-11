700 Tourismus-Stellen unbesetzt : Lonza warb Skiorten Leute ab– jetzt sollen Hotelfachschüler einspringen

Allein im Kanton Wallis fehlen zum Saisonstart Hunderte Köche und Service-Angestellte. Grund für den Personalmangel ist nicht nur Corona, sondern auch der industrielle Boom.

Pünktlich zum Saisonstart melden die Winterdestinationen in den Bergen einen Buchungsstand, der schon fast wieder Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Doch jetzt, wo die Gäste wieder kommen, fehlt das Personal: Allein im Wallis sind zurzeit 700 Posten unbesetzt. «Personal fehlt vor allem in der Gastronomie und in der Hotellerie», sagt Damian Constantin, Direktor der Tourismusorganisation Valais/Wallis Promotion, zur «Sonntagszeitung».