Nach Moderna-Rüffel - Nestlé-Mitarbeiter sollen bei Lonza für Impfstoff-Produktion einspringen

Weil es Lonza an qualifizierten Personal für die Impfstoffproduktion mangelt, kontaktiert der Pharmakonzern andere grosse Firmen in der Schweiz. Dem Bund kommt dabei eine tragende Rolle zu.

Der Lonza fehlen an die 100 Personen, um in Visp VS die gewünschten Mengen Moderna-Impfstoff herzustellen.

Der Bund hat nun für Lonza die grössten Unternehmen der Schweiz für dreimonatige Einsätze bei der Lonza kontaktiert.

Nesté hat diesen Aufruf an seine Mitarbeitenden weitergeleitet.

Lonza fehlt es an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um Impfstoff in grossen Mengen herzustellen. Der Chef des Impfstoffherstellers Moderna, in dessen Auftrag Lonza Impfstoff in Visp VS herstellt, machte vergangene Woche Lonza für die Lieferengpässe verantwortlich.

Nun handelt Lonza. So versucht das Unternehmen mittlerweile aktiv, Fachkräfte von Grosskonzernen für die Impfstoffproduktion zu gewinnen. Vergangene Woche verschickte der Bund im Auftrag von Lonza einen Aufruf an die grössten Firmen der Schweiz, wie RTS berichtet. Darin wirbt der Bund darum für befristete Stellen bei der Lonza in Visp.

Konkret sucht die Lonza Personal für einen dreimonatigen Einsatz, wobei die ersten zwei Wochen für interne Schulungen reserviert sind. Auch Sprachanforderungen stellt die Lonza: Interessierte müssen Englisch oder Deutsch sprechen. Das Job-Angebot, das Lonza als «nice opportunity» beschreibt, gilt quasi ab sofort: Arbeitsantritt ist der 1. Mai.

Nestlé hat den Aufruf des Bundes an seine Mitarbeitenden des Forschungszentrums weitergeleitet. Auf Anfrage von RTS bleibt Nestlé vage, sagt aber, dass das Unternehmen willens sei, eine aktive Rolle in den Impfbemühungen weltweit zu spielen. Ebenso vorsichtig klingt es bei Lonza: «Wir können das im Moment nicht kommentieren», so ein Pressesprecher.