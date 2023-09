Lorcana: Disney-Spielkarten sorgen für teuren Hype

Darum kommt es zu den Wucherpreisen

«Trading Card Games», kurz TCG, werden die Sammelkartenspiele genannt, bei denen die Karten per Zufallspäckli erstanden werden. Ein Booster-Pack kostet rund sechs Franken und enthält zwölf zufällige Karten verschiedener Raritäten. Dieses physische Glücksspiel sorgt dabei für einen Sekundärmarkt, bei dem Spieler und Sammler untereinander besonders begehrte Exemplare tauschen oder verkaufen – sei das in echt oder auf Auktionsplattformen.

Was zunächst als Spiel gedacht war, wird zu einer Investitions-Möglichkeit. «Dazu kommt, dass neben beliebten Kartenspielen wie Pokémon besonders Disney weltweit unter allen Altersgruppen bekannt ist», so Samuel Wildi, TCG-Spieler und Speditionsmitarbeiter beim Game-Laden World of Games. Viele hätten einen Bezug aus der Kindheit. Auch das Spiel selber sei unterhaltend, was den Wert von Einzelkarten aufgrund der Popularität noch weiter in die Höhe treibe. Eine davon wird aktuell für bis zu tausend Franken verscherbelt (siehe Bildstrecke hier oben).