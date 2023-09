Lorde hat Liebeskummer und gesundheitliche Probleme

Die neuseeländische Sängerin hat sich mit einem emotionalen Brief an ihre Fans gewandt. Darin schildert sie, häufig krank zu sein und Liebeskummer zu haben.

Darum gehts Sorge um Lorde: Die neuseeländische Sängerin hat einen emotionalen Newsletter versendet.

Darin beschreibt sie ihre Gefühlslage und offenbart gesundheitliche Probleme.

Weiter spricht sie über die Einnahme von Medikamenten und deutet an, halluzinogene Pilze genommen zu haben.

Seitdem ihre «Solar Power»-Tour im März 2023 endete, wurde es ruhig um Sängerin Lorde (26). Jetzt hat sie sich mit emotionalen Worten bei ihren Fans in Form ihres Newsletters gemeldet. Seit Mai lebt und arbeitet die Neuseeländerin in London. «Ich bin allein mit meinen Gedanken, ich habe nicht viele Freunde getroffen», schreibt sie. «Ich fange an, meine Freunde zu vermissen wie ein Vitamin, an dem es mir mangelt.» Bald würde sie zurück nach New York fliegen und daraufhin nach Hause.

Dann geht die «Royals»-Interpretin noch tiefer auf ihre Gefühlsebene ein: «Ich lebe wieder mit Herzschmerz. Es ist anders und doch wieder das Gleiche. Ich fühle die ganze Zeit über Schmerz, dann vergesse ich es und erinnere mich wieder daran.» Damit scheint sie die Trennung von ihrem langjährigen Freund, dem 42-jährigen Musikmanager Justin Warren, zu bestätigen. Mit ihm soll Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, wie Lorde bürgerlich heisst, seit 2016 liiert gewesen sein. Eine Zeit lang wurde sogar gemunkelt, die beiden hätten sich verlobt, wie das Magazin «Elle» berichtete.

Liebeskummer ist aber offenbar nicht das Einzige, was die 26-Jährige derzeit quält. «Mein Körper ist total entzündet, er versucht, mir etwas zu sagen. Ich versuche, ihn zu unterstützen, aber nichts hilft wirklich und ich bin frustriert. Mein Darm funktioniert nicht richtig, meine Haut ist schlimmer denn je, ich bin schon ein halbes Dutzend Mal krank geworden», so die Sängerin über ihren körperlichen Zustand. Sie hatte sich schon in der Vergangenheit sehr offen über ihre Probleme mit Akne geäussert. Das Problem scheint tiefer zu greifen.

Anfang des Jahres sei ihr klar geworden, dass es für sie schwierig sei, auf ihren Körper zu hören. Sie habe das nie wirklich gelernt und immer wieder die Bedürfnisse ihres Körpers ignoriert. «Ich nahm dann einfach eine Handvoll Pillen und kämpfte mich durch.» Sie habe jetzt die «kleine gelbe Pille», die sie seit ihrem 15. Lebensjahr «Tausende Male» eingeworfen habe, vor einigen Tagen abgesetzt. «Mal schauen, wie es läuft.»

Fans bekunden ihr Mitgefühl

Weiter gibt sie an, zu Beginn des Jahres eine «Handvoll Pilze» gegessen zu haben. Dass es sich dabei um halluzinogene «Magic Mushrooms» gehandelt hat, sagt sie nicht direkt und beschreibt lediglich, dass sie nach Erde geschmeckt haben. Sie führt aus, dass sie dadurch viele Informationen darüber erhielt, was ihr Körper bislang durchgemacht habe und was er brauchte. «Ich habe in meinen Knochen gespürt, wie destabilisierend es ist, das Zuhause zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen, so wie ich es getan habe.»

Auf ihrem Instagram-Account, wo sich derzeit nur zwei Posts finden, bekunden Fans ihr Mitgefühl. «Es tut mir leid, dass es gerade schwierig ist für dich. Ich hoffe, du findest jeden Tag wieder einen Funken Hoffnung», lautet ein Kommentar. Und ein weiterer User schreibt: «Wir sind deine Leute, vergiss das nicht.»