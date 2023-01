L’Oréal stellt ein Lippenstift-Tool für Menschen mit Behinderung vor

Am Morgen etwas Lippenstift auflegen gehört für dich zu deiner Routine oder wäre zumindest theoretisch problemlos möglich? Das geht nicht allen so. Für Menschen, die Hände und Arme nur eingeschränkt bewegen können, wird Make-up auftragen zur scheinbar unmöglichen Aufgabe. L’Oréal stellt nun an der CES, der grössten Fachmesse für Unterhaltungselektronik, ein Produkt vor, das ihnen helfen kann.