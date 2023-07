Loredana bestätigt die Beziehung mit Karim Adeyemi

Kürzlich wurden Fotos öffentlich, die die beiden an einem Fussballspiel in Erstfeld zeigten.

Loredana (27) ist vergeben. Die gebürtige Kosovarin teilt mehrere Fotos auf Instagram, die sie gemeinsam mit dem BVB-Spieler Karim Adeyemi (21) in den Ferien in Italien zeigen. Damit bestätigt sie die Gerüchte, die sich bereits seit einigen Tagen halten.

Loredana und Karim waren gemeinsam an einem Fussballspiel

Anfangs Juni besuchte das Paar das Finalspiel der A-Junioren am regionalen Cupfinaltag des Innerschweizer Fussballverbandes. Mehrere albanische Medien spekulierten daraufhin, dass die beiden zusammen sein sollen.

Auf einem Foto sieht man die Musikerin und den 21-Jährigen, umringt von Kindern. Loredana trägt eine gemusterte weite Hose und eine grau-weiss gestreifte Jacke, Adeyemi ist im Sporttenue. Die Stars jubelten nach dem Spiel Team OG Kickers gegen Zug 94 mit den Nachwuchskickern um die Wette. Wieso die beiden am Cup in Erstfeld dabei waren, war zuerst nicht bekannt. Da der BVB-Star keine Verbindungen zur Schweiz hat, vermuteten Fans, dass Loredana der Grund für sein Erscheinen ist. Sie ist in Luzern aufgewachsen und hat heute eine Villa am Vierwaldstättersee.