Walliser Ehepaar

«Loredana, bitte sag jetzt die Wahrheit»

Im Juni soll Rapperin Loredana einvernommen werden. Ihr wird vorgeworfen, ein Walliser Paar um viel Geld gebracht zu haben. Für die Betroffenen ist der lang ersehnte Termin ein Lichtblick.

Einvernahmen mehrmals verschoben

Auf juristischer Ebene ist laut dem Paar seither nicht viel passiert: «Noch am Abend der Festnahme boten mir Loredanas früherer Anwalt und ihr Management zuerst 200’000 Franken und dann 350’000 Franken an», erinnert sich Petra Z. «Doch ich lehnte ab. Loredana schuldet mir mindestens das Doppelte.» Kurz darauf seien die Konten der Rapperin – auf denen sich mehrere Hunderttausend Franken befinden sollen – gesperrt worden. Danach sei den ganzen Sommer nichts geschehen, bis Petra Z. im Herbst ihre Handys abgeben musste. «Es wurde untersucht, was noch alles drauf ist. Zuerst waren die Handys in Luzern und dann bei der Bundespolizei in Bern. Erst nach rund acht Wochen erhielt ich sie zurück.» Ob und was genau darauf gefunden worden ist, wisse sie nicht.