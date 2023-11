KV-Lehre, Arzt, Schuhverkäufer : Diese Jobs hatten Rap-Stars, bevor sie berühmt wurden

Enemy

Money Boy, bekannt für seinen einzigartigen Style und seine unkonventionellen Texte, hat eine äusserst vielseitige Vergangenheit. Bis 2008 studierte er Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und verbrachte dabei ein Semester an der University of Illinois. Mit dem akademischen Grad Magister philosophiae in der Tasche, versuchte er sich anschliessend im Rap-Game. Seine humorvollen Lines und eigenes Vokabular schufen eine einzigartige Nische, wodurch er heute den Respekt eines jeden Deutschrap-Fans hat.