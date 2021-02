1 / 5 «Willst du diesen Eyeliner haben?», fragte Loredana ihre Community Mitte Dezember mit diesem Bild – und verriet damals, dass sie eigene Kosmetikprodukte auf den Markt bringt. Instagram/loredana Das von ihr gehypte Produkt, kommt jedoch scheinbar nur mässig an – auch wenn ihre Eyeliner bereits alle ausverkauft sind. Instagram/loredana Eine Tiktokerin mit dem Username Reginazlr gab in einem Review an, dass der weisse Eyeliner schwach pigmentiert sei. Und auch der Schweizer Beauty-Influencer Brian Havarie fand in einem Tiktok-Video: «Ich möchte nicht böse sein, aber er ist einer der schlechtesten weissen Eyeliner, die ich verwendet habe.» Instagram/loredana

Vergangenen Dezember kündigte die Luzerner Rapperin Loredana (25) erstmals ihren eigenen Kosmetik-Brand namens 1218 Beauty an. Ende Januar brachte sie darunter drei Eyeliner heraus – die wohl nicht ganz so gut ankommen, wie erhofft.

Auf Tiktok veröffentlichte eine Beauty-Tiktokerin namens Regina vor einigen Tagen ein Review der mittlerweile ausverkauften Produkte und gab darin an, dass die Farben – insbesondere jene des weissen Eyeliners – schwach pigmentiert seien. Beim Auftragen vor laufender Kamera ist ersichtlich, dass es ihr schwerfällt, eine deutliche Linie auf dem Lid aufzutragen.

Am Samstag meldete sich die Influencerin nun mit den Worten «Loredana hat mich gedisst» wieder zu Wort. In ihrem Video blendet sie einen Kommentar des Deutschrap-Stars höchstpersönlich ein, in dem neben lachenden Emojis steht: «Schon mal was von schütteln gehört?»

Dazu erzählt Regina: «Wahrscheinlich hat sie es gar nicht böse gemeint, vielleicht war es auch nur ein Tipp an mich. Aber was sie mit ihrem Kommentar wahrscheinlich nicht berücksichtigt hat: Ich wurde in den letzten Tagen vermehrt von ihrer Community fertig gemacht.»

«Wie blöd kann man sein»

Dazu liefert sie auch gleich Screenshot-Beweise von Anfeindungen wie «Haha du Opfer, leg dich nicht mit der Lori-Gang an» oder «Wie blöd kann man sein, dass man es nicht checkt, diese Eyeliner zu schütteln». Weiter stellt die Tiktokerin mit über 100’000 Follower*innen klar, dass sie die Eyeliner sehr wohl vor dem Gebrauch geschüttelt hatte.

«Ich wollte einfach nur ehrlich zu euch sein. Ich finde den Eyeliner gut, aber man muss die Farbe mehrmals auftragen. Schade, dass man die positiven Sachen, die ich gesagt habe, einfach auslässt», so Regina im Nachfolge-Video. Abschliessend meint sie: «Falls du dieses Video sehen solltest, Loredana: Ich habe es wirklich nicht böse gemeint.»

Regina ist nicht die einzige Influencerin, die mit Loredanas Produkten so ihre Probleme hat. Auch der Berner Beauty-Guru Brian Havarie verfasste auf Tiktok ein vernichtendes Review. Während er die Eyeliner in Lila und Blau zwar gut findet, sagt er über jenen in Weiss: «Ich möchte nicht böse sein, aber er ist einer der schlechtesten weissen Eyeliner, die ich verwendet habe.»