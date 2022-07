Wegen neuer Liebe? : Loredana hat «absolut gar kein Kontakt mehr» mit ihrem Ex Mozzik

Stets betonte das Rap-Pärli, für ihre gemeinsame Tochter in engem Kontakt bleiben zu wollen. Doch das ist nicht mehr der Fall. Ist ein Neuer der Grund für die angespannte Situation?

Die Liebesgeschichte von Loredana (26) und Mozzik (26) war stets ein Auf und Ab. Zweimal heirateten die beiden, zweimal trennten sie sich wieder . Nach dem ersten offiziellen Liebes-Aus veröffentlichten sie 2021 unerwartet noch einen gemeinsamen Song mit rührenden Zeilen füreinander. Immer wieder betonte das Ex-Paar, ein enges, freundschaftliches Verhältnis zu pflegen . So schrieb die Rapperin auf Instagram, auch in Bezug auf ihre Tochter: «Mozz und ich werden weiterhin im guten Kontakt bleiben. Er hat mir das schönste Geschenk meines Lebens gemacht.» Doch damit scheint es nun vorbei zu sein.

In einer Fragerunde auf Instagram berichtete Loredana kürzlich überraschend, dass sie keinen Kontakt mehr zu dem Rapper habe. Im Interview mit Moderatorin Annina Frey (41) für « Blue » führt sie weiter aus: «Wir zwei haben absolut gar kein Kontakt mehr», sagt sie. Die Beziehung öffentlich auszutragen, sei für sie nie ein Problem gewesen. «Ich konnte inzwischen mit allem abschliessen. Bei ihm war das aber etwas schwieriger.» Doch allen Gerüchten zum Trotz sei ein Kontaktabbruch zwischen ihm und der dreijährigen gemeinsamen Tochter Hana nicht der Fall. «Dieser geht über meine Schwester, weil sie auf meine Kleine aufpasst, wenn ich nicht daheim bin.» Nichtsdestotrotz glaube sie weiterhin an die grosse Liebe.

Wie steht es um Loredanas Beziehungsstatus?

In dem Insta-Q&A wurde die Luzernerin auch zu ihrem aktuellen Liebesleben befragt. Dabei sorgt ihre Antwort für Verwirrung: «Janein», schreibt sie auf die Frage, ob sie in einer Beziehung ist. Doch um wen es sich handelt, verriet Loredana nicht. In letzter Zeit kamen allerdings immer wieder Spekulationen um verschiedene Liaisons auf. So wurde die Rapperin vor einigen Monaten mit dem ehemaligen FCB-Fussballer Edon Zhegrova in Verbindung gebracht, doch das Verhältnis der beiden stellte sich als Freundschaft heraus.