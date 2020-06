Petra Z. über Einvernahme

«Loredana hat mir nie in die Augen geschaut»

Rapperin Loredana wurde am Donnerstag von der Luzerner Staatsanwaltschaft einvernommen, weil sie ein Walliser Paar um viel Geld gebracht haben soll. Die Betroffene erzählt, wie das Verhör ablief.

«Seltsamerweise war ich ganz ruhig, als ich heute Loredana nach rund zwei Jahren zum ersten Mal wieder begegnet bin», sagt die Walliserin Petra Z.* «Vermutlich hat mir meine Mama, die letzte Woche gestorben ist, Kraft gegeben. Ich habe sie so fest darum gebeten, heute für mich da zu sein.» Wie von 20 Minuten Anfang Mai angekündigt, musste Rapperin Loredana heute bei der Luzerner Staatsanwaltschaft antraben. Petra Z. und ihr Anwalt durften ebenfalls im Verhörraum anwesend sein. «Loredana sass schon da, als wir eintraten. Sie hat mir nie in die Augen geschaut, sondern nur zu ihrem Anwalt gesehen.»

Die Walliserin und ihr Mann Hans Z.* werfen Loredana vor, sie um rund 700’000 Franken gebracht zu haben. 20 Minuten deckte den Fall vor rund einem Jahr auf (siehe Box «Der Fall Loredana»). Letzten Mai fand eine Hausdurchsuchung bei der Rapperin statt. Loredana wurde daraufhin festgenommen, befragt und gleich wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen Verdachts auf Betrug ein. Ermittelt wird in Bezug auf eine mögliche Deliktsumme von 350'000 Franken. Für Loredana gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

«Ich will das gesamte Geld retour»

Bereits im Februar und im April sollten Einvernahmen stattfinden, diese wurden jedoch aus verschiedenen Gründen auf den 18. und 22. Juni verschoben. «Nach der heutigen Einvernahme wird jedoch voraussichtlich keine weitere stattfinden», sagt Petra Z. Der Grund: «Loredana hat mehrheitlich mit ‹keine Auskunft› geantwortet. Laut der ermittelnden Polizistin bringt es nichts mehr, eine weitere Einvernahme einzuplanen.» Der Bericht werde nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die dann entscheide, ob Anklage erhoben wird. Laut Petra Z. ist sich ihr Anwalt sicher, dass es dazu kommen wird. «Ausser es kommt vorher zu einer Einigung des Geldbetrags. Für mich steht jedoch fest: Ich will das gesamte Geld retour.»

Zwar habe sich Loredana bei der Einvernahme selbstsicher gegeben, ruhig gewirkt und bei manchen Fragen auch gelächelt, Petra Z. ist aber sicher:«Sie wollte damit die Vorwürfe einfach runterspielen.» Was Petra Z. Hoffnung macht: «Die Staatsanwaltschaft hat meiner Meinung nach genug Beweise. Ausserdem hat sich Loredana bei früheren Aussagen selbst widersprochen, etwa indem sie zuerst den einen Bruder und dann einen anderen belastet hat. Auch darauf wurde sie heute angesprochen.»

Weitere Zeugin hat sich gemeldet

Am Freitag soll nun ein Banktresor von Loredana in Luzern geöffnet werden, der zuvor von der Staatsanwaltschaft Luzern gesperrt worden war. «Die ermittelnde Polizistin hat uns nicht gesagt, was darin vermutet wird», sagt Petra Z. «Wir hoffen aber natürlich, dass es Geld ist. Vielleicht auch mein Geld.»