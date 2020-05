Betrugsvorwurf

«Loredana hat von der Betrugsaffäre profitiert»

Rapperin Loredana wird vorgeworfen, einem Walliser Ehepaar viel Geld abgeknöpft zu haben. Ein Branchenexperte erklärt, wie der Vorwurf die Karriere von Loredana beeinflusst hat.

Elia Binelli, Sie sind Geschäftsleiter von « Lyrics » , dem grössten Schweizer Hip - Hop-Magazin , und kennen sich in dieser Branche gut aus. Wie hat der mutmassliche Betrug Loredanas Karriere beeinflusst? Im Grossen und Ganzen hat Loredana sehr von der Betrugsaffäre profitiert. Wie man so schön zu sagen pflegt: Auch schlechte Promo ist gute Promo. Stellt euch vor: Sogar meine Mutter kennt Loredana jetzt.

Was spricht dafür, dass sie auch ohne den Betrugsvorwurf so erfolgreich gewesen wäre?

Einen Beweis dafür liefert ihr Status in Deutschland. Dort feiert sie ihre grossen Erfolge. Und in unserem Nachbarland hat dieser Betrugsvorwurf keine Debatte ausgelöst, sie war nur für kurze Zeit in den Schlagzeilen, trotzdem hat sie den Sprung zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland geschafft , und dies ist ihrem musikalischen Schaffen zu verdanken. Ihre Songs treffen den Puls der Zeit und sind zeitgenössische Hymnen für die junge Generation.