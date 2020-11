Am Sonntagabend fanden die MTV Europe Music Awards statt. Pandemiebedingt wurde die Preisverleihung diesmal an verschiedenen Orten in Europa gefilmt und digital durchgeführt. Die 25-jährige Loredana Zefi bekam die meisten Stimmen in der Kategorie «Best Swiss Act» und setzt sich somit gegen die Konkurrenten Seven (42), Bligg (44), Loco Escrito (30) und Pronto (27) durch. Auf Instagram bedankt sich die Luzernerin bei ihren Fans.