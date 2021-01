Was Über-Influencerin Kylie Jenner (23) mit ihrem Beauty-Imperium eindrücklich vorgemacht hat, will nun auch Loredana (25) schaffen: Die Erfolgs-Rapperin aus Luzern steigt ins Kosmetik-Business ein. «1812 Beauty» heisst ihr neustes Baby – und es hat tatsächlich einiges mit ihrem Nachwuchs zu tun. Hana, die gemeinsame Tochter mit Rapper Mozzik (25), ist am 18. Dezember 2018 zur Welt gekommen.

Viel Tamtam, wenig Infos

In ihren Storys rief sie ihre Community zudem auf, ihrem neuen Label auf Insta zu folgen. Es werde «was ganz, ganz Cooles» kommen. «Soll ich ehrlich sein? Ich habe fucking viel ausgegeben, damit es perfekt wird», schrieb sie zudem in ihren Insta-Storys. «Ich fick mein Leben, ich hätte niemals gedacht, dass meine eigenen Produkte irgendwann meine Lieblingsprodukte werden.»

In den vergangenen Tagen hat Loredana erneut kräftig die Werbetrommel für ihr Label gerührt: «Hi @1218 beauty» schreibt die Luzernerin zu ihrem jüngsten Post – wann und was genau kommen wird, verschweigt sie aber auch diesmal.

Lori mag Energy-Drinks

Dafür garniert sie den Beitrag mit ein paar Bildern von sich in ihrer Wohnung. Und gewährt so zwar wenig Einblick in ihr Beauty-Projekt, dafür wenigstens in ihre eigenen vier Wände.