«Ich muss euch schweren Herzens mitteilen, dass meine Loredana Tour 2021 ersatzlos abgesagt wird», teilt der Luzerner Rapstar Loredana (25) in einer neuen Instagram-Story mit.

Es sei schlichtweg nicht anders möglich, denn aufgrund der Corona-Pandemie sei es zu schwer abzuschätzen, wann normale Konzerte wieder möglich seien. «Ich möchte die Daten nicht schon wieder neu planen, um sie dann wieder und wieder zu verschieben», so Lori über die Gigs in der Schweiz, Deutschland und Österreich im Februar und März. Sie habe sich so gefreut, mit ihren Songs auf Tour zu gehen. Und wenn das wieder möglich sei: «Dann wird abgerissen!»