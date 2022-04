Das sind die Nominierten für den Swiss Music Awards 2022

1 / 37 Am 25. Mai werden in der Bossard Arena in Zug die Swiss Music Awards verliehen. Auf den folgenden Slides siehst du alle 36 nominierten Acts. Pit Buehler Best Female Act: Beatrice Egli. CH Media Best Female Act 2: Joya Marleen. CH Media

Darum gehts Die Swiss Music Awards 2022 steigen am 25. Mai in der Bossard Arena in Zug.

Jetzt haben die Veranstaltenden die Nominierten bekannt gegeben.

Die Chance auf einen der begehrtesten Betonklötze des Landes haben unter anderem die Newcomer Zian und Joya Marleen, Rapperin Loredana und Popsängerin Olivia Rodrigo.

Das Online-Voting ist ab Dienstag, 10.00 Uhr, eröffnet.

Es ist wieder so weit: Die Veranstalterinnen und Veranstalter der Swiss Music Awards haben die diesjährigen Nominierten bekannt gegeben. Wer auf eine (oder gleich mehrere) Auszeichnung(en) hoffen kann, erfährst du in der Bildstrecke oben – unten fassen wir für dich die Highlights der Nominiertenliste zusammen.

Mit der Bekanntgabe der Acts startet auch das Online-Voting: Ab Dienstag um 10.00 Uhr können Fans unter SwissMusicAwards.ch für ihre liebsten Musikerinnen und Musiker abstimmen. Dies ist bis zum 1. Mai möglich. Die Auszeichnungen werden dann am Mittwoch, 25. Mai, an die Gewinnerinnen und Gewinner übergeben. Nach zwei von der Corona-Pandemie bestimmten Ausgaben veranstaltet erstmals CH Media die Preisverleihung, 3+ strahlt sie im TV aus. 20 Minuten wird live vor Ort sein und präsentiert die Nachwuchs-Kategorie Best Crushing Act. Tickets für die SMAs sind für 35 Franken erhältlich.

Einige der Highlights der 2021er Swiss Music Awards, die Pandemie-bedingt ohne Livepublikum im Zürcher Hallenstadion über die Bühne gingen. 3+

ZIAN ist erstmals nominiert – und zwar gleich dreifach

Der Basler Sänger Zian (28) hat sich mit Hits wie «Show You» und «Grateful» an die Spitze der Schweizer Charts gekämpft. Nun ist er erstmals für die Swiss Music Awards nominiert – und zwar gleich in drei Kategorien. «Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie die Chance, drei Preise zu gewinnen. Das ist crazy und gar nicht greifbar», sagt der Musiker zu 20 Minuten.

Sowohl in den Sparten «Best Male Act» und «Best Crushing Act» ist Zian nominiert, genauso wie für seinen Song «Show You» in der Kategorie «Best Hit». Letztere bedeute ihm besonders viel: «Man sagt ja, dass die Königsliga der SMAs der «Best Hit» ist. Wenn ich das schon im ersten Jahr schaffen würde, wäre ich überglücklich. Aber egal in welcher Kategorie, es wäre so oder so einfach ein schönes Gefühl, einen dieser Steine nach Hause zu nehmen.»

Im Interview mit 20 Minuten sprach der Musiker kürzlich über dunkle Tage, weise Ratschläge und strahlende Hoffnungsschimmer. 20 Minuten

Ebenfalls die Chance auf drei Awards hat die St. Gallerin Joya Marleen (19). Die Schweizer Popsängerin schaffte mit ihrem Hitsong «Nightmare» den Durchbrauch – auch über die Landesgrenze hinaus. Nun ist sie nominiert in den Kategorien «Best Hit», «Best Female Act» und «SRF 3 Best Talent».

Teen-Popstar Olivia Rodrigo ist doppelt nominiert

Sie gehört zu den einflussreichsten Popstars der Gen-Z. Ihren Erfolg erarbeitet sich Oliva Rodrigo (19) unter anderem über die Social-Media-Plattform Tiktok, wo sie im Jahr 2021 mit dem Song «drivers license» einen viralen Hit landete. Seither folgt Hit auf Hit – wie «deja vu» und «good 4 u». An den SMAs ist die emotionale Balladensängerin gleich in zwei Kategorien nominiert, «Best Breaking Act International» und «Best Solo Act International».

Ebenfalls doppelt nominiert ist die italienische Band Maneskin, die im vergangen Jahr den Eurovision Song Contest gewonnen und seither mit Songs wie «I Wanna Be Your Slave» und «Mamma Mia» abgeräumt hat. Bei den nationalen Stars sind Kunz, Loredana, die Büetzer Buebe und Brandão Faber Hunger doppelt nominiert.

Loredana ist – trotz skurriler Rede im Jahr 2020 – zweifach nominiert

An den SMAs 2020 gewann die Schweizer Rapperin einen Award in der Sparte «Best Breaking Act» – der ihr allerdings nicht allzu viel zu bedeuten schien. «Ich habe schon diverse Preise gewonnen, und der hier ist grad nicht so der krasseste Preis», sagte die 26-Jährige damals in ihrer Dankesrede. Dennoch war Loredana 2021 wieder nominiert und auch in diesem Jahr hat sie in den Kategorien «Best Female Act» und «Best Group» (mit Rapper Mozzik zusammen) die Chance auf einen «Betonklotz».

Die Rapperin «bedankt» sich bei ihrer Heimatstadt an den SMAs 2020. 20 Minuten

Das sind die «Best Crushing Newcomer»

In der Kategorie «Best Crushing Newcomer», die von 20 Minuten präsentiert wird, sind mit Zian, We Are Ava und Sam Himself aufstrebende Musikerinnen und Musiker nominiert, die im Jahr 2021 demonstriert haben, dass mit ihnen in Zukunft zu rechnen ist.

Das Ostschweizer Electropop-Trio We Are Ava im Interview mit 20 Minuten. 20 Minuten

Der Sound des Baslers Sam Himself ist vielfältig, kosmopolitisch und zugleich geerdet – Musik, die nach Amerika, nach Indie und doch schweizerisch klingt. We Are Ava ist ein Ostschweizer Trio, das mitreissenden Electropop macht – mit pointierten Lyrics und einer klaren Stimme von Leadsängerin Kim Lemmenmeier. Zian gilt als Multiinstrumentalist mit Popmusik direkt aus der Seele, die mit persönlichen Texten und eingängigen Piano-Melodien berührt.

Sam Himself performt im Studio von 20 Minuten Radio. 20 Minuten

Beatrice Egli könnte – zum vierten Mal – abräumen

Als «Best Female Act» ist nebst Loredana und Joya Marleen auch Beatrice Egli nominiert. Die 33-jährige Schlagersängerin hat in dieser Kategorie bereits drei Mal gewonnen – 2015, 2017 und 2021. Ob die Siegerin der zehnten Staffel der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» auch in diesem Jahr und somit gleich zum zweiten Mal in Folge abräumen kann, wird sich am 25. Mai zeigen.

20 Minuten ist Medienpartner der Swiss Music Awards.