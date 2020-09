Die deutsche «Bild» zeigt am Dienstag Bilder von Loredana und Petra Z. Die beiden Frauen trafen sich laut der Zeitung am Wochenende in der Schweiz. Der Grund dürfte folgender sein:

Ein Deal mitten in einem laufenden Prozess ist keine Seltenheit – u nd macht laut dem Basler Anwalt und Strafrechtsexperte Andreas Noll oft auch Sinn. « Ein Verfahren ist eine langwierige und kostenintensive Angelegenheit, mühsam und anstrengend. » So komme es generell viel günstiger, wenn man sich privat einige – und oft sei auch das Resultat fairer, weil die Betroffenen selber mitwirken können. « Ein Gerichtsurteil kennt man nie im Voraus. Deshalb obliegt dieses einer gewissen Beliebigkeit » , sagt Noll. So bestehe immer das Risiko, dass man den Prozess verliere – für beide Parteien. Eine aussergerichtliche Einigung könne aber nicht mit einem Schuldeingeständnis gleichgesetzt werden, da eine beschuldigte Person zum Zeitpunkt der Verhandlung unschuldig sei, sagt Andreas Noll. « Im Prinzip lässt sich eine unschuldige Person auf eine Strafe ein. »

Loredana: «Wollte was sagen»

Am Montag postete Loredana einen kryptischen Text in ihre Instagram-Story: «Ich wollte was sagen, aber durfte nichts erzählen.» Mit diesen Worten dürfte sie wohl auf die Einigung mit Petra Z. anspielen: «Dieser Satz ist nicht nur eine Line, sondern die Beschreibung meines Lebens in den letzten 18 Monaten», erklärt sie in einem späteren Instagram-Post. Neben dem Song «Intro», aus dem der Satz stammt, gab sie zudem das Releasedatum ihres neuen Albums «Medusa» bekannt.