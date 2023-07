Lorendas Ex Mozzik teilt gegen BVB-Fussballstar Karim Adeyemi aus

Nun zeigt sich ihr Ex Mozzik (27) in einem Bayern-Trikot und schreibt unter seinem Post: «Vallah, ab heute Bayern». Der Rapper spielt damit auf die grosse Rivalität der deutschen Bundesliga-Clubs an.

Der kosovo-albanische Rapper teilte ein Foto von sich im neuen Bayern-Trikot. Dazu schreibt er: «Vallah, ab heute Bayern». Eigentlich nichts Ungewöhnliches, würde Loredanas neuer Partner nicht bei Borussia Dortmund spielen. Die beiden deutschen Bundesliga-Klubs sind Fussball-Rivalen. Somit provoziert Mozzik mit seinem neuen Post scheinbar ganz bewusst die neue Beziehung seiner Ex. Doch alles halb so schlimm, wie er anschliessend in seiner Story wissen lässt. «Alles mit Humor nehmen», schreibt er und fügt ein Herz sowie ein Kuss-Emoji hinzu.

Mozzik und Loredana haben gemeinsame Tochter

Erste Gerüchte um eine Liebe zwischen Loredana und Karim Adeyemi kamen Anfang Juni auf – zumindest in den albanischen Medien. Nach einem Besuch der beiden beim Finalspiel der A-Junioren am regionalen Cupfinaltag des Innerschweizer Fussballverbandes wurde spekuliert, dass sie zusammen sein sollen. Wieso die beiden am Cup in Erstfeld dabei waren, war zuerst nicht bekannt. Da der BVB-Star keine Verbindungen zur Schweiz hat, vermuteten Fans, dass Loredana der Grund für sein Erscheinen war. Ihr Bruder Florim Zefi ist Trainer der A-Junioren der OG Kickers.