Loredanas Panikattacken und Depressionen werden nicht besser

Fans von Loredana wissen stets, was gerade bei der Rapperin im Leben abgeht. Die 26-Jährige teilt mit ihren drei Millionen Followerinnen und Followern ziemlich jeden Freude- und Tränen-Moment aus ihrem Alltag. So auch in ihrer jüngsten Insta-Fragerunde. Auf die Frage, wie es ihr aktuell psychisch gehe, antwortet die Luzernerin: «Hilf dir selber, keiner kann in deine Seele rein. Mich belasten Depressionen immer noch hart.» Weiter verrät Loredana, dass sie auch ihre Angstzustände weiter belasten und sie diese nicht im Griff habe.