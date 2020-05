XL-Kollab

Loredanas und Capital Bras Song geht durch die Decke

Von wegen Pause: Rapperin Loredana hat seit Mitternacht einen neuen Song am Start – mit Deutschrap-Star Capital Bra. Der Track knackt nach wenigen Stunden die Millionengrenze.

Worum gehts?

Um die womöglich grösste Deutschrap-Fusion, seit es Autotune gibt. Und das ohne lange Promo-Phase: Erst am Mittwoch kündigten sowohl Loredana als auch Capital Bra auf ihren Insta-Kanälen überraschend den gemeinsamen Track an. Stunden später, um Mitternacht, ging «Nicht verdient» online – eine gemächliche Autotune-Ballade über eine nicht erfüllte Liebe.

Was geht ab?

Viel! Nach nur 31 Sekunden registrierte der Song knapp 190’000 Klicks auf Youtbe, wie «Rap Check» beobachtete. «Unglaublich kranke Zahlen», resümert der Youtube-Channel. Am Donnerstagmorgen, 8 Uhr, hat der Track bereits die Millionengrenze geknackt. In den Youtube-Trends schoss «Nicht verdient» aus dem Nichts auf Platz zwei.

Wie kams zustande?

Auch wenn die Zusammenarbeit überraschend kommt, gab es doch Mini-Hinweise im Vorfeld. Mitte April zeigte sich die Rapperin in einem Tiktok-Video neben Capital Bra – mit der «Flip The Switch»-Challenge. «Kommt ein Song mit Capital?», kommentierte ein Follower stellvertretend für viele. Ob sie zu der Zeit das Video gedreht haben? Von den Looks her sieht es ganz danach aus.