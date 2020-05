Tiktok-Superstar

Loren Gray (18) wurde Opfer von sexuellem Übergriff

Loren Gray hat ihren 43 Millionen Followern erzählt, wie sie vor einigen Jahren sexuell genötigt wurde. Sie will damit anderen Opfern Hoffnung geben.

Loren Gray (18) ist die zweitgrösste Tiktokerin der Welt – die US-Amerikanerin hat auf der Plattform knapp 43 Millionen Follower. Diesen vertraute sie am Wochenende ihre «wahre Geschichte» an. Zu Fotos, die sie als Teenager zeigen, scheibt sie, dass ihr jemand vor fünf Jahren, kurz vor ihrem 13. Geburtstag, in einem Keller ihre «Unschuld gestohlen» habe.