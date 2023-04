Lorent Berisha will als «Balladen-König» DSDS gewinnen

Am Samstagabend wird sich entscheiden, ob der Luzerner den Sieg wieder in die Schweiz holen kann.

Lorent, du bist ohne Erwartungen ins DSDS-Rennen gestartet und stehst nun im Finale. Was löst das in dir aus?

Ich habe natürlich von Beginn an auf das Finale gehofft, dass ich es aber geschafft habe, ist noch immer komplett surreal. In mir geht gerade so viel vor, weshalb es schwierig ist, diese Emotionen in Worte zu fassen. In erster Linie verspüre ich aber Glück und Zufriedenheit, denn auf das, was ich bisher erreicht habe, bin ich unfassbar stolz.